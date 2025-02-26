РФ посилила атаки, найбільше боїв на Покровському напрямку, - Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося понад 98 бойових зіткнень. Більшість із них - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу знищено 1170 окупантів, а також:

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

Українські сили продовжують операцію в Курській області, завдаючи ударів по ворожих позиціях. За минулу добу російські війська здійснили 16 авіаударів, скинули 26 КАБ та провели 469 артобстрілів. Українські воїни відбили 16 атак загарбників.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку відбито п’ять атак у районах Малих Щербаків, Кам’янського та Новоандріївки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 11 атак, зокрема поблизу Костянтинополя, Новоочеретуватого та Бурлацького.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 25 атак у районах Проміня, Тарасівки, Котлиного, Піщаного, Надіївки, Преображенки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог атакував сім разів у районах Торецька та Кримського.

На Сіверському напрямку ворог атакував сім разів у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Лиманському напрямку зафіксовано дев’ять штурмів ворога в районах Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак, зокрема поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Харківському напрямку відбито шість атак у районах Вовчанська та Дворічної.

Українські військові завдали ударів по 17 районах зосередження особового складу та техніки противника, знищили два командні пункти, склад боєприпасів, артилерійський засіб та два засоби РЕБ/РЛС окупантів.

Найбільш інтенсивні удари зафіксовані у районах Галаганівки (Чернігівська обл.), Глухова (Сумська обл.), Золочева, Удів, Ємців, Моначинівки (Харківська обл.), Краматорська, Костянтинівки, Слов’янська, Торецька, Лисівки, Покровська, Новопавлівки, Новополя (Донецька обл.), Гуляйполя, Степового (Запорізька обл.), Новотягинки (Херсонська обл.).

За минулу добу зафіксовано 98 бойових зіткнень. Противник здійснив 92 авіаудари та скинув 128 керованих авіабомб. Загалом було здійснено 5672 обстріли, зокрема 108 з реактивних систем залпового вогню, та застосовано 3439 дронів-камікадзе.

За минулу добу, з 25 на 26 лютого, російська армія втратила у війні проти України 1170 військових, 19 танків і 120 одиниць автомобільної техніки.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2025 року орієнтовно становлять 870 700 ліквідованих військових, 10 201 танк, 21 183 бойові броньовані машини, 23 686 артилерійських систем, 1299 реактивних систем залпового вогню, 1085 засобів ППО, 370 літаків, 331 вертоліт, 26 961 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3064 крилаті ракети, 28 кораблів і катерів, 1 підводний човен, 38 702 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3759 одиниць спеціальної техніки.