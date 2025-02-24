На Куп’янському напрямку ЗСУ розбили колону і знищили бронетехніку ворога

На Куп'янському напрямку українські воїни завдали кілька влучних ударів по російських окупантах. Штурм ворога було відбито, знищено танк та БТР, уражено 3 БТРи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Нагадаємо, вчора, 23 лютого, українські бійці завдали точного удару по ворожій техніці на Харківщині . У результаті знищено чотири танки та БМП. Воїни підрозділу "FATUM" протитанкового батальйону успішно знищили російську військову техніку за допомогою FPV-дронів.

В результаті спільних дій втрат українських позицій не допущено.

"Бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» спільно з гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення «Буревій» та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади завчасно виявили та спалили ворожу бронетехніку", - зазначили в угрупуванні військ.

За повідомленням ОСУВ, пілоти дронів влучними ударами відпрацювали по ворожій техніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин.

На східному напрямку 24 лютого ворог розпочав штурмові дії із бронетехнікою. Однак ЗСУ відбили штурм російських військ, які рухалися колоною в напрямку околиць Лозової.

Раніше ЗСУ завдали удари по ворожих позиціях біля Вовчанська і ліквідували склад ПММ та бліндажі. Крім того, внаслідок успішної операції знищено 7 окупантів і транспортний засіб противника.

А на Лиманському напрямку ЗСУ вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2. Він призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів, підготовці й утриманню військових доріг.