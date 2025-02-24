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На Куп’янському напрямку ЗСУ розбили колону і знищили бронетехніку ворога

Понеділок 24 лютого 2025 22:03
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На Куп’янському напрямку ЗСУ розбили колону і знищили бронетехніку ворога Фото: пілоти дронів влучними ударами відпрацювали по ворожій техніці (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

На Куп'янському напрямку українські воїни завдали кілька влучних ударів по російських окупантах. Штурм ворога було відбито, знищено танк та БТР, уражено 3 БТРи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

На східному напрямку 24 лютого ворог розпочав штурмові дії із бронетехнікою. Однак ЗСУ відбили штурм російських військ, які рухалися колоною в напрямку околиць Лозової.

За повідомленням ОСУВ, пілоти дронів влучними ударами відпрацювали по ворожій техніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин.

"Бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» спільно з гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення «Буревій» та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади завчасно виявили та спалили ворожу бронетехніку", - зазначили в угрупуванні військ.

Майстерну роботу українських операторів дронів показали на відео воїни 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес».

В результаті спільних дій втрат українських позицій не допущено.

Успіхи українській бійців

Нагадаємо, вчора, 23 лютого, українські бійці завдали точного удару по ворожій техніці на Харківщині. У результаті знищено чотири танки та БМП. Воїни підрозділу "FATUM" протитанкового батальйону успішно знищили російську військову техніку за допомогою FPV-дронів.

Раніше ЗСУ завдали удари по ворожих позиціях біля Вовчанська і ліквідували склад ПММ та бліндажі. Крім того, внаслідок успішної операції знищено 7 окупантів і транспортний засіб противника.

А на Лиманському напрямку ЗСУ вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2. Він призначений для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів, підготовці й утриманню військових доріг.

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ВСУ Куп'янськ
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