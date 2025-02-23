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Українські бійці знищили чотири танки та БМП окупантів на Харківському напрямку

Неділя 23 лютого 2025 15:05
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Українські бійці знищили чотири танки та БМП окупантів на Харківському напрямку Фото: На Харківщині знищено чотири танки та БМП окупантів (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські бійці завдали точного удару по ворожій техніці на Харківщині. У результаті знищено чотири танки та БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

На східному напрямку бійці підрозділу "FATUM" протитанкового батальйону успішно знищили російську військову техніку за допомогою FPV-дронів.

Попри використання противником антидронових засобів, українським операторам вдалося завдати точних ударів по бронетехніці окупантів.

Унаслідок ударів було знищено чотири бойові машини піхоти (БМП), чотири танки та одну вантажівку.

Українські захисники продовжують ефективно знищувати ворожі сили, послаблюючи їхню боєздатність на фронті.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку зафіксовано п’ять атак у районах Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. На Куп’янському напрямку триває активне протистояння, за добу відбулося три атаки біля Загризового.

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