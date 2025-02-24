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На Купянском направлении ВСУ разбили колонну и уничтожили бронетехнику врага

Понедельник 24 февраля 2025 22:03
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На Купянском направлении ВСУ разбили колонну и уничтожили бронетехнику врага Фото: пилоты дронов меткими ударами отработали по вражеской технике (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

На Купянском направлении украинские воины нанесли несколько точных ударов по российским оккупантам. Штурм врага был отбит, уничтожены танк и БТР, поражены 3 БТРа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

На восточном направлении 24 февраля враг начал штурмовые действия с бронетехникой. Однако ВСУ отбили штурм российских войск, которые двигались колонной в направлении окрестностей Лозовой.

По сообщению ОСГВ, пилоты дронов точными ударами отработали по вражеской технике, лишив оккупантов нескольких бронемашин.

"Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с гвардейцами 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады заблаговременно обнаружили и сожгли вражескую бронетехнику", - отметили в группировке войск.

Мастерскую работу украинских операторов дронов показали на видео воины 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

В результате совместных действий потерь украинских позиций не допущено.

Успехи украинской бойцов

Напомним, вчера, 23 февраля, украинские бойцы нанесли точный удар по вражеской технике на Харьковщине. В результате уничтожено четыре танка и БМП. Воины подразделения "FATUM" противотанкового батальона успешно уничтожили российскую военную технику с помощью FPV-дронов.

Ранее ВСУ нанесли удары по вражеским позициям возле Волчанска и ликвидировали склад ГСМ и блиндажи. Кроме того, в результате успешной операции уничтожено 7 оккупантов и транспортное средство противника.

А на Лиманском направлении ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2. Он предназначен для механизации инженерных работ при прокладке дорог, подготовке и содержанию военных дорог.

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ВСУ Купянск
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