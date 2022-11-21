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На Куп’янському напрямку росіяни постійно намагаються відбити втрачені позиції

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Куп’янськ, Понеділок 21 листопада 2022 15:50
На Куп’янському напрямку росіяни постійно намагаються відбити втрачені позиції Фото: на Куп’янському напрямку росіяни постійно намагаються відбити втрачені позиції (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Куп’янському напрямку в Харківській області російські загарбники постійно намагаються відбити втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Наші ЗСУ ведуть активні бойові дії на Куп’янському напрямку, де ворог постійно намагається контратакувати і відбити втрачені ним раніше позиції", - сказав Синєгубов.

Він підкреслив, що на Харківщині постійно зазнають ворожих обстрілів населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Ізюмського районів.

Нагадаємо, 11 вересня українські захисники зайшли до Куп’янська. 16 вересня військові повністю звільнили місто та вибили окупантів з лівобережної частини.

Додамо, 19 листопада російські окупанти обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області.

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