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На Купянском направлении россияне постоянно пытаются отбить утраченные позиции

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Купянск, Понедельник 21 ноября 2022 15:50
На Купянском направлении россияне постоянно пытаются отбить утраченные позиции Фото: на Купянском направлении россияне постоянно пытаются отбить утраченные позиции (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Купянском направлении в Харьковской области российские захватчики постоянно пытаются отбить утраченные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Наши ВСУ ведут активные боевые действия на Купянском направлении, где враг постоянно пытается контратаковать и отбить утраченные им ранее позиции", - сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что на Харьковщине постоянно подвергаются враждебным обстрелам населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского, Изюмского районов.

Напомним, 11 сентября украинские защитники вошли в Купянск. 16 сентября военные полностью освободили город и выбили кафиров из левобережной части.

Добавим, 19 ноября российские кафиры обстреляли Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области.

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