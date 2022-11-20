Росіяни обстріляли Куп'янський район, двоє людей госпіталізовані

Російські окупанти обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області у суботу, 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Внаслідок ворожих атак у Куп’янському районі 54-річна жінка та 60-річний чоловік отримали вибухові травми та осколкові поранення. Їх було госпіталізовано у важкому стані.

Окрім того, внаслідок обстрілу елеватору у Куп’янську виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих немає. До того ж, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Нагадаємо, 16 листопада росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі, троє людей постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, є загибла та поранена.

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