Куп'янськ зруйновано на 95%: що сьогодні відбувається у фронтовому місті

Унаслідок тривалих російських атак у Куп'янську Харківської області зруйновано 95% інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Куп'янської МВА Андрія Беседіна в ефірі телемарафону.
"Загалом 95% міста Куп'янськ зруйнована або пошкоджена. Все тримаємо. Є енергопостачання там, де це можливо зробити. Є газопостачання. На жаль, влучання керованої авіаційної бомби пошкоджений водогін", - повідомив Беседін.
За його словами, на сьогодні відновлення потребує залучення важкої спеціалізованої техніки, але зробити це неможливо.
"Тому чекаємо більш безпечного часу, коли це можливо буде зробити. Одразу швидко все полагодимо, нормалізуємо водопостачання. На сьогодні місто Куп'янськ без води, але знову ж таки відновлені роботи, не тільки водопостачання, електропостачання, газопостачання". - додав він.
Начальник МВА пояснив, що дані операції наразі неможливо здійснити, бо ворожі дрони на оптоволокні фактично чатують на узбіччях і будь-яка автівка, яка з'являється на шляху відразу стає мішенню ворога.
Зауважимо, що протягом минулої доби, 16 липня, як писав Генеральний штаб ЗСУ, на фронті відбулось більше як 150 бойових зіткнень.
Найбільше окупанти тиснули на Покровському та Лиманському напрямках. Проте й на Куп'янському напрямку ворог атакував тричі - в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.
Раніше сьогодні речник оперативно-тактичного угрупування (ОТГ) "Харків" Павло Шамшин розповів про плани росіян створити понтонні переправи для бронетехніки через річку Оскіл, щоб мати умови для оточення чи штурму міста Куп'янськ, але Збройні сили України нині зривають ці плани.
Ми також писали, що Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони показало відео у якому боєць спецпідрозділу ГУР самотужки стримав штурм російських сил на Куп'янському напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.