Купянск разрушен на 95%: что сегодня происходит во фронтовом городе

"В целом 95% города Купянск разрушено или повреждено. Все держим. Есть энергоснабжение там, где это возможно сделать. Есть газоснабжение. К сожалению, попаданием управляемой авиационной бомбы поврежден водопровод", - сообщил Беседин.

По его словам, на сегодня восстановление требует привлечения тяжелой специализированной техники, но сделать это невозможно.

"Поэтому ждем более безопасного времени, когда это возможно будет сделать. Сразу быстро все починим, нормализуем водоснабжение. На сегодня город Купянск без воды, но опять же восстановлены работы, не только водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения". - добавил он.

Начальник МВА объяснил, что данные операции пока невозможно осуществить, потому что вражеские дроны на оптоволокне фактически караулят на обочинах и любая машина, которая появляется на пути сразу становится мишенью врага.