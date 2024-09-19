ua en ru
Чт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вдруге за ніч завдала ударів по Харкову, атакувала керованими авіабомбами

Харків, Четвер 19 вересня 2024 05:01
UA EN RU
РФ вдруге за ніч завдала ударів по Харкову, атакувала керованими авіабомбами Фото: ворог завдав бомбових ударів по Харкову (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Місто Харків знову було атаковане російськими окупантами, вже вдруге протягом цієї ночі. Противник для ударів застосував керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Вибух в районі Харкова пролунав близько 04.50. У цей час тривала повітряна тривога, оголошена в області.

Як розповів мер, війська РФ вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами.

"Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами", - розповів він.

Крім того, Харківський мер попередив мешканців міста про можливі повторні ворожі удари, та закликав бути обережними.

Оновлено: влучання між школою та дитсадком

Пізніше мер Харкова розповів, що один з "прильотів" був зафіксований між школою та дитсадком в Індустраільному районі міста.

"Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються", - додав він.

Удари по Харкову

Нагадаємо, 19 вересня близько опівночі у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим фіксувалися пуски ракет російськими загарбниками.

Пізніше у Харківській ОВА розповіли, що зафіксовані удари у місті по Шевченківському району. А мер поінформував, що на місці влучання сталася пожежа, й удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району.

Як розповіли у Харківській облпрокуратурі, через ракетну атаку ворога, попередньо із використанням балістики, фіксуються руйнування двох приватних будинків, та сталася сильна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Авіаудари Вибухи
NEWS
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії