Майже 170 боїв за добу. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень. При цьому російські війська продовжують масштабні обстріли українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

За оновленими даними, агресор завдав 82 авіаудари, зокрема, скинув 130 авіабомб (КАБ), запустив 1410 дронів-камікадзе та здійснив 5130 артилерійських обстрілів, з яких 144 - із реактивних систем залпового вогню.

Особливо постраждали райони населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Краматорськ, Мирноград та Велика Новосілка. Однак, українські сили продовжують тримати оборону та завдавати контрударів. Авіація та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки ворога, дві артилерійські установки та три склади боєприпасів.

Оперативна ситуація на фронтах:

Харківський напрямок: ворог шість разів намагався штурмувати позиції українських захисників біля Липців, Вовчанська та Стариці.

ворог шість разів намагався штурмувати позиції українських захисників біля Липців, Вовчанська та Стариці. Куп’янський напрямок: відбулося 22 атаки, окупанти активно застосовували авіацію, але українські сили відбили штурми в районах Лозової, Петропавлівки та інших.

відбулося 22 атаки, окупанти активно застосовували авіацію, але українські сили відбили штурми в районах Лозової, Петропавлівки та інших. Лиманський напрямок: противник здійснив 10 атак за підтримки авіації поблизу Новосадового та Макіївки.

противник здійснив 10 атак за підтримки авіації поблизу Новосадового та Макіївки. Краматорський напрямок: ворог 10 разів атакував у районах Ступочок, Часового Яру та Григорівки.

ворог 10 разів атакував у районах Ступочок, Часового Яру та Григорівки. Торецький напрямок: зафіксовано 15 атак біля Дачного та Торецька.

зафіксовано 15 атак біля Дачного та Торецька. Покровський напрямок: Сили оборони успішно зупинили 30 штурмів ворога, найбільш інтенсивні бої велися поблизу Селидового та Крутого Яру.

Сили оборони успішно зупинили 30 штурмів ворога, найбільш інтенсивні бої велися поблизу Селидового та Крутого Яру. Курахівський напрямок: відбито 26 атак, особливо активні дії ворога були біля Костянтинівки та Цукуриного.

відбито 26 атак, особливо активні дії ворога були біля Костянтинівки та Цукуриного. Времівський та Оріхівський напрямки: противник здійснив кілька невдалих спроб штурмувати українські позиції.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На кордонах із Чернігівською та Сумською областями ворог продовжує обстріли українських територій з артилерії та авіації.

Операція ЗСУ у Курській області триває.