Куп'янськ повністю закрили на в'їзд, у місті контрдиверсійна операція, - МВА

За його словами, ситуація в місті на сьогодні критична.

"Куп'янськ - це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб", - зазначив Бєсєдін.

Він уточнив, що туди можуть заїхати військові, у зв'язку з чим евакуація ускладнена. Єдиний шлях - пішки вийти за територію міста, де охочих евакуюватися підберуть волонтери, ДСНС або поліція. Також можна безпосередньо звернутися до військових.

Загалом на обох берегах залишаються близько 1600 жителів. При цьому в Куп'янську немає ні світла, ні води, ні газу, а також соціальних послуг.

Крім того, триває контрдиверсійна операція. У рамках якої Сили оборони прочісують кожен будинок, під'їзд і підвал, щоб вибити противника і не дати йому закріпитися.