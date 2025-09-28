UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Куп'янськ повністю закрили на в'їзд, у місті контрдиверсійна операція, - МВА

Фото: український правоохоронець на місці прильоту в Куп'янську (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Куп'янськ на сьогодні повністю закритий на в'їзд для цивільних. У місті тривають операції проти російських диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Бесєдіна в ефірі "Суспільного".

За його словами, ситуація в місті на сьогодні критична.

"Куп'янськ - це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб", - зазначив Бєсєдін.

Він уточнив, що туди можуть заїхати військові, у зв'язку з чим евакуація ускладнена. Єдиний шлях - пішки вийти за територію міста, де охочих евакуюватися підберуть волонтери, ДСНС або поліція. Також можна безпосередньо звернутися до військових.

Загалом на обох берегах залишаються близько 1600 жителів. При цьому в Куп'янську немає ні світла, ні води, ні газу, а також соціальних послуг.

Крім того, триває контрдиверсійна операція. У рамках якої Сили оборони прочісують кожен будинок, під'їзд і підвал, щоб вибити противника і не дати йому закріпитися.

 

 

Нагадаємо, раніше в оперативно-стратегічному угрупованні "Дніпро" заявили, що противник не залишає спроб завести особовий склад та закріпитися у Куп'янську. Але на всі спроби окупантів Сили оборони відповідають.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на сьогодні росіяни не контролюють жодного району Куп'янська. Хоча продовжують маскуватися під цивільних чи українських солдатів, щоб таємно встановити наглядові пункти.

Президент Володимир Зеленський говорив, що у Куп'янську та районах навколо міста українським воїнам вдається захищати позиції.

Куп'янськВійна в Україні