Купянск полностью закрыли на въезд, в городе контрдиверсионная операция, - ГВА

По его словам, ситуация в городе на сегодня критическая.

"Купянск - это закрытая территория, город полностью закрыт для любых служб", - отметил Беседин.

Он уточнил, что туда могут заехать военные, в связи с чем эвакуация осложнена. Единственный путь - пешком выйти за территорию города, где желающих эвакуироваться подберут волонтеры, ГСЧС или полиция. Также можно напрямую обратиться к военным.

В общей сложности на обоих берегах остаются порядка 1600 жителей. При этом в Купянске нет ни света, ни воды, ни газа, а также социальных услуг.

Кроме того, продолжается контрдиверсионная операция. В рамках которой Силы обороны прочесывают каждый дом, подъезд и подвал, чтобы выбить противника и не дать ему закрепиться.