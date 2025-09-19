ua en ru
Зеленський відреагував на ситуацію в Куп'янську та розповів про контрнаступ ЗСУ

Київ, П'ятниця 19 вересня 2025 20:17
UA EN RU
Зеленський відреагував на ситуацію в Куп'янську та розповів про контрнаступ ЗСУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники тримають оборону в районі Куп'янська, а також продовжують контрнаступ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, сьогодні йому доповідали військові та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив Зеленський, українські воїни продовжують контрнаступальні дії в районі Покровська і Добропілля, де був один із найважливіших напрямків для російського наступу. Повноцінний наступ у РФ розгорнути не вийшло.

"Наші військові знищують їхні сили. Істотні у росіян втрати. Суттєво поповнений і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених", - розповів президент.

Голова держави подякував усім підрозділам, які задіяні в контрнаступі.

Також Зеленський зазначив, що в Куп'янську та районах навколо міста українські воїни захищають позиції. Він подякував усім бригадам.

"Будуть і нові наші дипстрайки (дальні удари - ред.) у відповідь на те, що робить Росія", - додав глава держави.

Бої в Куп'янську

Нагадаємо, днями в мережі з'явилася інформація про те, що російські окупанти змогли прорватися до центру Куп'янська і там тривають бої.

Спікер ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський розповів у коментарі РБК-Україна, що така інформація є неправдивою.

Він уточнив, що ворог діє на півночі Куп'янська, куди їм вдалося проникнути. Росіян уже знищують українські захисники.

