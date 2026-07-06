Кумівство та упередженість поглинули поліцію Англії та Уельсу, - офіційний звіт
У британській поліції виявили системне кумівство та втрату контролю над злочинністю. Під слідством за корупцію та секс-скандали перебувають десятки топофіцерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Розслідування, яке очолив колишній міністр внутрішніх справ Девід Бланкетт, виявило приголомшливі факти. Замість реальної роботи поліціянти демонструють низькі стандарти та неефективність.
Звіт охоплює 43 підрозділи в Англії та Уельсі. Автори документа зазначають, що якість обслуговування населення нагадує лотерею, а у деяких регіонах ситуація зовсім критична. Фахівці наголошують, що лідерство в поліції не відповідає запитам суспільства.
"Простіше кажучи, лідерство в поліції не завжди є достатньо високим, щоб забезпечити впевненість і довіру до виконання послуг, яких заслуговує громадськість", - додають автори.
Кумівство та робота "для своїх"
Просування по службі часто залежить від знайомств, а не від професіоналізму. Керівники підбирають кадри "за своїм образом та подобою", що створює ідеальні умови для корупції.
Один з офіцерів прямо заявив під час дослідження: "Це явно кумівство. Робота для хлопців чи дівчат, які дружать з потрібними людьми. Такі підходи вбивають мотивацію чесних працівників".
Згідно зі звітом:
- лише 13% констеблів вважають свою організацію добре керованою;
- серед сержантів цей показник становить лише 17%;
- ключовими проблемами названо непотизм (кумівство) та культуру звинувачень.
"Рішення щодо виявлення талантів та просування по службі в поліції часто формуються за образом керівників, які несуть за них відповідальність на місцевому рівні. Це створило сприятливий ґрунт для кумівства та упередженості, які впливають на прогрес та розвиток", - констатують дослідники.
Топофіцери під слідством
Кількість правопорушень серед топменеджменту поліції теж вражає. З 2018 року було проведено 78 розслідувань щодо високопосадовців. Йдеться про чинів від помічника начальника поліції та вище.
Зараз під слідством або в очікуванні дисциплінарних стягнень перебувають 8 начальників поліції.
"Незалежне управління з питань поведінки поліції повідомляє нам, що поширеними темами в їхніх розслідуваннях є непотизм, зловживання службовим становищем у сексуальних цілях та корупція", - зазначається у звіті.
Реформа та перезавантаження
Поліція Англії потребує жорсткої реформи. Фахівці вже запропонували 27 рекомендацій для виправлення ситуації.
Серед них: створення нової національної академії поліційного лідерства, швидкий набір та підготовка нових лідерів, збільшення фінансування на навчання (зараз витрачають лише 4 млн фунтів при бюджеті служби у 19 млрд фунтів).
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