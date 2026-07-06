ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Кумівство та упередженість поглинули поліцію Англії та Уельсу, - офіційний звіт

08:16 06.07.2026 Пн
3 хв
Лише 17% сержантів вважають свою структуру добре керованою
aimg Пилип Бойко
Кумівство та упередженість поглинули поліцію Англії та Уельсу, - офіційний звіт Фото: поліція Великої Британії (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У британській поліції виявили системне кумівство та втрату контролю над злочинністю. Під слідством за корупцію та секс-скандали перебувають десятки топофіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Розслідування, яке очолив колишній міністр внутрішніх справ Девід Бланкетт, виявило приголомшливі факти. Замість реальної роботи поліціянти демонструють низькі стандарти та неефективність.

Звіт охоплює 43 підрозділи в Англії та Уельсі. Автори документа зазначають, що якість обслуговування населення нагадує лотерею, а у деяких регіонах ситуація зовсім критична. Фахівці наголошують, що лідерство в поліції не відповідає запитам суспільства.

"Простіше кажучи, лідерство в поліції не завжди є достатньо високим, щоб забезпечити впевненість і довіру до виконання послуг, яких заслуговує громадськість", - додають автори.

Кумівство та робота "для своїх"

Просування по службі часто залежить від знайомств, а не від професіоналізму. Керівники підбирають кадри "за своїм образом та подобою", що створює ідеальні умови для корупції.

Один з офіцерів прямо заявив під час дослідження: "Це явно кумівство. Робота для хлопців чи дівчат, які дружать з потрібними людьми. Такі підходи вбивають мотивацію чесних працівників".

Згідно зі звітом:

  • лише 13% констеблів вважають свою організацію добре керованою;
  • серед сержантів цей показник становить лише 17%;
  • ключовими проблемами названо непотизм (кумівство) та культуру звинувачень.

"Рішення щодо виявлення талантів та просування по службі в поліції часто формуються за образом керівників, які несуть за них відповідальність на місцевому рівні. Це створило сприятливий ґрунт для кумівства та упередженості, які впливають на прогрес та розвиток", - констатують дослідники.

Топофіцери під слідством

Кількість правопорушень серед топменеджменту поліції теж вражає. З 2018 року було проведено 78 розслідувань щодо високопосадовців. Йдеться про чинів від помічника начальника поліції та вище.

Зараз під слідством або в очікуванні дисциплінарних стягнень перебувають 8 начальників поліції.

"Незалежне управління з питань поведінки поліції повідомляє нам, що поширеними темами в їхніх розслідуваннях є непотизм, зловживання службовим становищем у сексуальних цілях та корупція", - зазначається у звіті.

Реформа та перезавантаження

Поліція Англії потребує жорсткої реформи. Фахівці вже запропонували 27 рекомендацій для виправлення ситуації.

Серед них: створення нової національної академії поліційного лідерства, швидкий набір та підготовка нових лідерів, збільшення фінансування на навчання (зараз витрачають лише 4 млн фунтів при бюджеті служби у 19 млрд фунтів).

Ще новини з Великої Британії

Ми вже повідомляли, що Британія реформує армію на прикладі Збройних Сил України, оскільки країна готує масштабне переформатування сухопутних військ на основі реального бойового досвіду.

Крім того, оновлення торкнулися й морського компонента оборони. Зокрема, британський флот міняє систему захисту на тлі загрози РФ та повністю переглядає плани модернізації Королівського флоту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України