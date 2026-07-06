Кумовство и предвзятость поглотили полицию Англии и Уэльса, - официальный отчет

В британской полиции обнаружили системное кумовство и потерю контроля за преступностью. Под следствием за коррупцию и секс-скандалы находятся десятки топофицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Расследование, возглавленное бывшим министром внутренних дел Дэвидом Бланкеттом, выявило потрясающие факты. Вместо реальной работы полицейские демонстрируют низкие стандарты и неэффективность.

Отчет включает 43 подразделения в Англии и Уэльсе. Авторы документа отмечают, что качество обслуживания населения напоминает лотерею, а в некоторых регионах ситуация совсем критическая. Специалисты отмечают, что лидерство в полиции не отвечает запросам общества.

"Проще говоря, лидерство в полиции не всегда достаточно высоко, чтобы обеспечить уверенность и доверие к выполнению услуг, которых заслуживает общественность", - добавляют авторы.

Кумовство и работа "для своих"

Продвижение по службе зачастую зависит от знакомств, а не от профессионализма. Руководители подбирают кадры "по своему образу и подобию", что создает идеальные условия для коррупции.

Один из офицеров прямо заявил во время исследования: "Это явно кумовство. Работа для ребят, которые дружат с нужными людьми. Такие подходы убивают мотивацию честных работников".

Согласно отчету:

только 13% констеблей считают свою организацию хорошо управляемой;

среди сержантов этот показатель составляет всего 17%;

ключевыми проблемами названы непотизм (кумовство) и культура обвинений.

"Решения по выявлению талантов и продвижению по службе в полиции часто формируются по образу руководителей, которые несут за них ответственность на местном уровне. Это создало благоприятную почву для кумовства и предвзятости, влияющих на прогресс и развитие", - констатируют исследователи.

Топофицеры под следствием

Количество правонарушений среди топменеджмента полиции тоже впечатляет. С 2018 года было проведено 78 расследований в отношении чиновников. Речь идет о чинах от помощника начальника полиции и выше.

Сейчас под следствием или в ожидании дисциплинарных взысканий находятся 8 начальников полиции.

"Независимое управление по вопросам поведения полиции сообщает нам, что распространенными темами в их расследованиях являются непотизм, злоупотребление служебным положением в сексуальных целях и коррупция", - отмечается в отчете.

Реформа и перезагрузка

Полиция Англии нуждается в жесткой реформе. Специалисты уже предложили 27 рекомендаций по исправлению ситуации.

Среди них: создание новой национальной академии полицейского лидерства, быстрый набор и подготовка новых лидеров, увеличение финансирования на обучение (сейчас тратят всего 4 млн. фунтов при бюджете службы в 19 млрд. фунтов).