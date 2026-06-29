Британський флот міняє систему захисту на тлі загрози РФ

Велика Британія радикально змінює стратегію оновлення Королівського флоту. Лондон відмовився від будівництва нових есмінців на користь сучасних гібридних суден із безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Замість есмінців типу 83 у морі з’являться загальнобойові судна (CCV). Британія планує придбати щонайменше шість таких одиниць. Побудувати такі судна очікується вже до у 2030-х роках.

Нові кораблі стануть базами для безпілотників. Міноборони хоче розширити вогневу потужність флоту, але при цьому кількість екіпажу та витрати не зростатимуть пропорційно. Судна працюватимуть разом із фрегатами типу 26 та типу 31.

Старі плани щодо есмінців із керованими ракетами офіційно викреслили з інвестиційної програми.

Чому так різко змінилась парадигма флоту Британії

Все через активізацію РФ в Атлантиці. Міністри занепокоєні станом підводних кабелів, тому флот отримає автономні підводні дрони та сенсорні платформи. Це дозволить ефективно стежити за активністю Кремля.

Для протидії загрозам Велика Британія запускає три спеціальні програми:

Атлантичний бастіон;

Атлантичний щит;

Атлантичний удар.

Вони спрямовані на захист Північної Атлантики та Крайньої Півночі. Російські підводні човни більше не почуватимуться вільно у цих водах.

Полювання за тіньовим флотом РФ

Британські командос отримають 500 мільйонів фунтів стерлінгів на швидкісні катери та ударні безпілотники. Елітні підрозділи зосередяться на Полярному колі.

Чиновники кажуть, що техніку можна використовувати для захоплення суден російського тіньового флоту.

Питання фінансування було складним. Колишній міністр оборони Джон Гілі навіть пішов у відставку через суперечки щодо бюджету. Його наступник, Ден Джарвіс, виборов додаткові 14,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це менше, ніж просили військові, але достатньо для старту масштабної модернізації.