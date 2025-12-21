Культурна спадщина чи жорстокість: чому тварини досі виступають у Національному цирку

Використання тварин у циркових програмах в Україні не заборонене повністю та відбувається в межах чинного законодавства. Саме цим пояснюють участь тварин у виставах Національного цирку України.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив директор цирку Владислав Корнієнко.
За словами Корнієнка, йдеться не про повноцінні шоу з тваринами, а про обмежене використання окремих видів, які не підпадають під заборону. Усі тварини постійно проживають у Києві, перебувають під ветеринарним наглядом, отримують лікування та харчування.
Він наголосив, що цирк поступово мінімізує участь тварин у програмах, а їхні зображення більше не використовують у рекламі
Нині в Національному цирку утримують голубів, дикобраза, бобра, кроликів, свиню, а також п’ять тигрів і сім коней. За словами директора, всі тигри та коні народилися й виросли у цирку, нових тварин заклад не купує.
Утримання тварин обходиться цирку до 7 млн гривень на рік. Ця сума включає харчування, лікування, ветеринарне обслуговування та зарплати персоналу. На їжу щороку витрачають близько 3-4 млн гривень. Держава, за словами Корнієнка, покриває лише 40-50% загальних витрат цирку, переважно на зарплати й комунальні послуги.
На початку повномасштабного вторгнення працівникам цирку навіть доводилося самостійно шукати їжу для тварин у деокупованих населених пунктах Київщини.
Директор цирку вважає, що питання повної заборони тварин у цирку наразі не стоїть. Він наголошує, що циркове мистецтво є частиною української культурної спадщини, яка має глибоке історичне коріння ще з часів Київської Русі.
За його словами, дискусії навколо тварин у цирку часто мають маніпулятивний характер, тоді як у реальному житті зауваження з боку глядачів щодо участі тварин є поодинокими.
Раніше РБК-Україна розповідало, що нещодавно в Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли дві левиці. Одну з них знайшли майже одразу, іншу оперативно розшукала поліція. Після інциденту загинули інші тварини.
За попередніми даними, замки на вольєрі могли зламати невідомі, внаслідок інциденту загинули інші тварини. Поліція, ДСНС і прокуратура проводять розслідування.