Піднімали дрони в небо: поліція показала кадри пошуку левиці у Хмельницькому

Сьогодні у Хмельницькому із зоокуточка втекли дві левиці. Одну персонал закладу зміг повернути, а іншу оперативно знайшла поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Патрульної поліції Хмельницької області.

"(15 листопада - ред.) поліції надійшло повідомлення про втечу двох левиць із вольєрів місцевого зоокуточка. Унаслідок інциденту загинули інші тварини. Одну з левиць персоналу закладу вдалося повернути до вольєра, інша вибігла за межі території", - йдеться у повідомленні.

Після отримання орієнтування патрульні спільно з колегами з інших підрозділів негайно розпочали пошуки на навколишній території.

Раніше була інформація, що для пошуку тварини залучили підрозділ БпЛА рятувальників та поліцію. Нині опубліковані кадри це підтверджують.

"Поліцейські працювали злагоджено, перекриваючи можливі напрямки руху тварини. Невдовзі один з екіпажів виявив левицю неподалік місця втечі", - розповіли правоохоронці.

Станом на зараз патрульні забезпечують контроль ситуації та разом із персоналом куточка повертають тварину до місця утримання.

"За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ та встановлюють усі обставини", - сказано у дописі.