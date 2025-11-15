У Хмельницькому з центру для диких тварин втекли два леви: що відомо

Сьогодні у суботу, 15 листопада, у Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. Одного з них вже знайшли.

Про цю інформацію РБК-Україна повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, два леви дійсно втекли з місцевого реабілітаційного центру для диких тварин.

Тим часом видання "Суспільне" інформує, що одного лева вже знайшли. Не виключено, що невідомі зламали замки на вольєрі.

"Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Унаслідок цього вибігло два леви", - розповів директор центру Сергій Пальохін.

Також у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області повідомили "Суспільному", що на пошуку лева залучили підрозділ БпЛА рятувальників та поліцію.

Паралельно у Хмельницькій обласній прокураторі теж вже підтвердили інцидент. Там уточнили, що з центру реабілітації втекли дві левиці віком близько двох років. Окрім того, внаслідок інциденту на території закладу загинули кілька тварин, що перебували у суміжних вол'єрах.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом жорстоко поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України). Прокурори проводять комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення причин і механізму втечі тварин, кола причетних осіб та надання оцінки діям посадових осіб реабілітаційного центру", - йдеться у повідомленні.