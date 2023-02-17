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Просуваються на метри, ціною тисяч життів: Воллес висміяв російський наступ

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П'ятниця 17 лютого 2023 18:29
Просуваються на метри, ціною тисяч життів: Воллес висміяв російський наступ Фото: Бен Воллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська армія продовжує зазнавати величезні втрати у війні під час наступу. Наразі немає жодних ознак того, що ворог покращив свою тактику "м'ясорубки".

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, пише РБК-Україна з посиланням на Financal Times.

Під час виступу в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, Воллес заявив, що росіяни під час наступу просуваються на метри, а не на кілометри. Зокрема, західні союзники України ще більше налаштовані допомогти ЗСУ відбити ворога і однією з чітких ознак цього є посилення підтримки з боку США, які зараз "налаштовані довести конфлікт до кінця".

"На сьогодні немає жодних доказів великого, великого російського наступу. Те, що ми бачимо, - це просування на всіх фронтах, але ціною тисяч життів... Ми повинні поставити під сумнів твердження, що вони можуть йти далі", - заявив міністр.

За словами Воллеса, з початку повномасштабного вторгнення Росії, було вбито або поранено щонайменше 180 тисяч російських окупантів, а також втрачено дві третини танків армії.

Водночас попри втрати, наразі немає ознак того, що Росія змінила свій підхід до ведення бойових дій, який Воллес назвав "м'ясорубкою".

"Російських новобранців все ще пхають у м'ясорубку. І я не впевнений, що це довготривало, навіть для Росії, тому що у 180 000 людей є дружини, матері, сестри і друзі, і стає неможливим приховати масштаби цих втрат від російського народу", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд назвала російський наступ жалюгідним й додала, що диктатор Володимир Путін досить самовпевнений, якщо вірить, що він може перемогти Україну.

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