Атаки вже відбуваються. Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії розпочався

Російські окупанти розпочали свій новий наступ в Україні, який раніше неодноразово прогнозували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ВВС .

"Російські атаки вже відбуваються на кількох напрямках", - заявив він, коментуючи новий наступ росіян.

За словами голови держави, українські військові зможуть чинити опір наступу Росії доти, доки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, у той же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює настання миру. Зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія", - додав Зеленський.