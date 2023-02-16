Атаки вже відбуваються. Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії розпочався
Російські окупанти розпочали свій новий наступ в Україні, який раніше неодноразово прогнозували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ВВС.
"Російські атаки вже відбуваються на кількох напрямках", - заявив він, коментуючи новий наступ росіян.
За словами голови держави, українські військові зможуть чинити опір наступу Росії доти, доки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, у той же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.
"Звичайно, сучасна зброя прискорює настання миру. Зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше про початок прогнозованого наступу Росії в Україні заявляв і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс уже бачить початок нового наступу росіян в Україні.
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