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Кулеба про західні танки для України: відчинили двері, в які зможуть проїхати

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна за останні дні стала ближчою до надання західних танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Instagram.

"Ми за останні два дні не просто стали на крок ближче до надання західних танків. Ми вже відкрили двері, в які вони зможуть проїхати. Але деяку серйозну роботу ще треба зробити перед тим як все буде в новинах", - написав міністр.

Нагадаємо, Британія розглядає можливість постачати Україні британські танки Challenger 2.

Крім того, що Франція та Польща намагалися переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

Минулого тижня низка країн оголосила про передачу Україні броньованої техніки. РБК-Україна у своєму матеріалі розповіла про те, які саме західні танки потрібні ЗСУ для контрнаступних дій.

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