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Кулеба о западных танках для Украины: открыли двери, в которые смогут проехать

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина за последние дни стала ближе к предоставлению западных танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Instagram.

"Мы за последние два дня не просто стали на шаг ближе к предоставлению западных танков. Мы уже открыли двери, в которые они смогут проехать. Но некоторую серьезную работу еще надо сделать перед тем как все будет в новостях", - написал министр.

Напомним, Британия рассматривает возможность поставить Украине британские танки Challenger 2.

Кроме того, что Франция и Польша пытались убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.

На прошлой неделе ряд стран объявили о передаче Украине бронированной техники. РБК-Украина в своем материале рассказало о том, какие именно западные танки нужны ВСУ для контрследующих действий.

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