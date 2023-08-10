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Кулеба про ракети Taurus та ATACMS: потрібно більше часу, але отримаємо

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив оптимізм з приводу того, що Україна зрештою отримає від США і Німеччини ракети великої дальності Taurus і ATACMS. Вони, серед іншого, дадуть змогу українським військам завдавати ударів у глибину російських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вони (США і Німеччина, - ред.) перебувають у процесі проведення власних розрахунків і аналізу. І ці можливості... я думаю, що вони будуть розкриті. Але для цього потрібно більше часу", - заявив Кулеба.

Taurus для України

Нещодавно журналісти писали, що в уряді та парламенті Німеччини зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

У той же час, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що передача Україна далекобійних ракет Taurus не є пріоритетом , оскільки в цьому нібито немає потреби.

Проте сьогодні німецьке видання T-online із посиланням на партійні кола уряду повідомило, що Німеччина найближчим часом оголосить про постачання крилатих ракет Taurus до України. В даний час Берлін працює над вирішенням питання із США.

Передача ракет ATACMS

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розпочали розгляд передачі ЗСУ вищезгаданих ракет.

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Сполучені Штати АмерикиДмитро КулебаВійна Росії проти України