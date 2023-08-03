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Не бачить потреби. Міністр оборони Німеччини проти передачі Україні ракет Taurus

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Четвер 03 серпня 2023 16:35
Не бачить потреби. Міністр оборони Німеччини проти передачі Україні ракет Taurus Фото: міністр оборони Німеччини виступив проти передачі Україні ракет Taurus (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Передача Україна далекобійних ракет Taurus не є пріоритетом для Німеччини, оскільки в цьому нібито немає необхідності.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Чиновник зазначив, що ракети Taurus мають особливу дальність (до 500 кілометрів), тому "побоювання очевидні".

Пісторіус також нагадав, що Сполучені Штати Америки досі не наважилися надавати українським військовим крилаті ракети.

За його словами, Німеччина "є лідером" у передачі Україні засобів протиповітряної оборони, інженерної та броньованої техніки, а також у проведенні навчань.

"Це наш пріоритет номер один, наша головна компетенція", - додав глава німецького Міноборони.

Пісторіус розповів, що саме тому "не бачить нагальну необхідність" у постачаннях далекобійних ракет.

Taurus для України

Нагадаємо, ще кілька місяців тому один з депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від російського вторгнення. Це сталося на тлі рішення Британії надати ЗСУ ракети Storm Shadow, які здатні знищувати цілі на відстані понад 250 кілометрів.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна поставки таких ракет, але влада ФРН не зважилася на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

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