У Кулебы поддержали Молдову после угроз Лаврова: Тот самый фальшивый повод для нападения

В России называли одним из поводов вторжения в Украину якобы "защиту русскоязычного населения". Теперь в стране-агрессоре заговорили о защите русскоязычных в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко в Twitter .

"(Министр иностранных дел РФ - ред.) Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот фальшивый повод, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину", - написал он.

Отметим, что вчера, выступая перед студентами в МГИМО, Лавров заявил, что Россия защитит русскоязычное население Молдовы. Добавим, что якобы "защита русскоязычного населения" в Украине РФ называла одной из причин для вторжения в нашу страну.

Кроме того, Лавров пригрозил Молдове войной, если Кишинев создаст угрозы российским военным в Приднестровье.

Ранее власти непризнанного Приднестровья заявили о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав РФ.

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