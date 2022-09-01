У Кулеби підтримали Молдову після погроз Лаврова: Той самий фальшивий привід для нападу

В Росії називали одним з приводів вторгнення в Україну нібито "захист російськомовного населення". Тепер у країні-агресорі заговорили про захист російськомовних у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка у Twitter .

"(Міністр іноземних справ РФ - ред.) Лавров каже, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення в Молдові. Ми це бачили. Це був саме той фальшивий привід, який Росія використала для виправдання свого вторгнення в Україну", - написав він.

Зазначимо, що вчора, виступаючи перед студентами в МДІМВ, Лавров заявив, що Росія захистить російськомовне населення Молдови. Додамо, що нібито "захист російськомовного населення" в Україні РФ називала одним з причин для вторгнення в нашу країну.

Окрім того, Лавров пригрозив Молдові війною, якщо Кишинів створить загрози російським військовим у Придністров'ї.

Раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу РФ.

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