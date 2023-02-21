У Кулеби закликали Захід рішуче відповісти на призупинення участі РФ в ядерній угоді

"Рішення Російської Федерації про призупинення своєї участі в Договорі зі США про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Ніколенко зазначив, що РФ продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - додали в МЗС.

Україна закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.