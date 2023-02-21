UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кулеби закликали Захід рішуче відповісти на призупинення участі РФ в ядерній угоді

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародна спільнота має надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії та призупинення її участі в Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Рішення Російської Федерації про призупинення своєї участі в Договорі зі США про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Ніколенко зазначив, що РФ продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - додали в МЗС.

Україна закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор сьогодні оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.

Франція та Британія висловили занепокоєння через вихід РФ з ядерної угоди.

Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниРосійська ФедераціяЯдерна угода