Франція та Британія висловили занепокоєння через вихід РФ з ядерної угоди
Сьогодні російський диктатор Володимир Путіна заявив про призупинення участі його країни в ДСНО. Франція та Британія висловили занепокоєння відповідним рішенням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Британія закликала диктатора переглянути рішення щодо виходу з ядерного договору назвавши це необдуманим рішенням.
"Ми сподіваємося, що Путін зможе переглянути своє необдумане рішення про призупинення участі Росії в новому ДСНО. Контроль над озброєннями є життєво важливим для безпеки нашої планети, і це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди", - заявив речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунак.
Франція, зі свого боку, також висловила про занепокоєння.
"Франція висловлює жаль з приводу сьогоднішньої заяви президента Путіна про призупинення участі Росії в ДСНО", - пише пресслужба МЗС Парижу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор сьогодні оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО. Агентство писало про те, що собою являє цей договір і навіщо Росія призупинила участь.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.