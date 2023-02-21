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Франція та Британія висловили занепокоєння через вихід РФ з ядерної угоди

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Вівторок 21 лютого 2023 19:14
Франція та Британія висловили занепокоєння через вихід РФ з ядерної угоди Фото: Франція та Британія висловили занепокоєння через через вихід РФ з ядерної угоди (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні російський диктатор Володимир Путіна заявив про призупинення участі його країни в ДСНО. Франція та Британія висловили занепокоєння відповідним рішенням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Британія закликала диктатора переглянути рішення щодо виходу з ядерного договору назвавши це необдуманим рішенням.

"Ми сподіваємося, що Путін зможе переглянути своє необдумане рішення про призупинення участі Росії в новому ДСНО. Контроль над озброєннями є життєво важливим для безпеки нашої планети, і це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди", - заявив речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунак.

Франція, зі свого боку, також висловила про занепокоєння.

"Франція висловлює жаль з приводу сьогоднішньої заяви президента Путіна про призупинення участі Росії в ДСНО", - пише пресслужба МЗС Парижу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор сьогодні оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО. Агентство писало про те, що собою являє цей договір і навіщо Росія призупинила участь.

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