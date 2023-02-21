У Кулебы призвали Запад решительно ответить на приостановку участия РФ в ядерном соглашении

Международное сообщество должно дать решительный ответ на агрессивное поведение России и приостановку ее участия в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
"Решение Российской Федерации о приостановлении своего участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, объявленное сегодня, является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессорки", - говорится в сообщении.
Николенко отметил, что РФ продолжает сознательное разрушение существующей архитектуры ядерного разоружения и нераспространения.
"Подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению международного мира и безопасности", - добавили в МИД.
Украина призывает международное сообщество предоставить решительный ответ на агрессивное поведение России, принять срочные совместные меры с целью предупреждения и противодействия любым формам ядерного шантажа со стороны государства-террористки.
Напомним, РБК-Украина писала, что российский диктатор сегодня объявил об односторонней приостановке участия в ДСНВ.
Франция и Британия выразили обеспокоенность выходом РФ из ядерного соглашения.
Несмотря на "непонятное" решение российского диктатора Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.
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