У Кулеби закликали Захід рішуче відповісти на призупинення участі РФ в ядерній угоді
Міжнародна спільнота має надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії та призупинення її участі в Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.
"Рішення Російської Федерації про призупинення своєї участі в Договорі зі США про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки", - йдеться у повідомленні.
Ніколенко зазначив, що РФ продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження.
"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - додали в МЗС.
Україна закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор сьогодні оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.
Франція та Британія висловили занепокоєння через вихід РФ з ядерної угоди.
Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.
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