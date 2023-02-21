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У Кулеби закликали Захід рішуче відповісти на призупинення участі РФ в ядерній угоді

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Вівторок 21 лютого 2023 20:15
У Кулеби закликали Захід рішуче відповісти на призупинення участі РФ в ядерній угоді Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародна спільнота має надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії та призупинення її участі в Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Рішення Російської Федерації про призупинення своєї участі в Договорі зі США про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Ніколенко зазначив, що РФ продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - додали в МЗС.

Україна закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор сьогодні оголосив про одностороннє призупинення участі в ДСНО.

Франція та Британія висловили занепокоєння через вихід РФ з ядерної угоди.

Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.

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