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У Кулебы призвали Запад решительно ответить на приостановку участия РФ в ядерном соглашении

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Вторник 21 февраля 2023 20:15
У Кулебы призвали Запад решительно ответить на приостановку участия РФ в ядерном соглашении Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Международное сообщество должно дать решительный ответ на агрессивное поведение России и приостановку ее участия в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Решение Российской Федерации о приостановлении своего участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, объявленное сегодня, является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессорки", - говорится в сообщении.

Николенко отметил, что РФ продолжает сознательное разрушение существующей архитектуры ядерного разоружения и нераспространения.

"Подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению международного мира и безопасности", - добавили в МИД.

Украина призывает международное сообщество предоставить решительный ответ на агрессивное поведение России, принять срочные совместные меры с целью предупреждения и противодействия любым формам ядерного шантажа со стороны государства-террористки.

Напомним, РБК-Украина писала, что российский диктатор сегодня объявил об односторонней приостановке участия в ДСНВ.

Франция и Британия выразили обеспокоенность выходом РФ из ядерного соглашения.

Несмотря на "непонятное" решение российского диктатора Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.

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