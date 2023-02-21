У Кулебы призвали Запад решительно ответить на приостановку участия РФ в ядерном соглашении

Международное сообщество должно дать решительный ответ на агрессивное поведение России и приостановку ее участия в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Решение Российской Федерации о приостановлении своего участия в Договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, объявленное сегодня, является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессорки", - говорится в сообщении.

Николенко отметил, что РФ продолжает сознательное разрушение существующей архитектуры ядерного разоружения и нераспространения.

"Подрывая один из важнейших международных договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению международного мира и безопасности", - добавили в МИД.

Украина призывает международное сообщество предоставить решительный ответ на агрессивное поведение России, принять срочные совместные меры с целью предупреждения и противодействия любым формам ядерного шантажа со стороны государства-террористки.