У Кулеби висловились щодо передачі Україні літаків: Давайте створимо глобальну коаліцію винищувачів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника.

"Отже, давайте створимо глобальну коаліцію винищувачів із європейських Eurofighters, американських F-16 і F-35, німецьких Tornado, швецьких Gripens і французьких Rafales", - закликав Мельник.

Як зазначив український дипломат, водночас Сполучені Штати та Нідерланди підтримують постачання F-16.

Нагадаємо, нещодавно заступник глави МЗС запропонував Німеччині передати Україні 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації.

До слова, раніше стало відомо, що Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде запит.

При цьому під час звернення до учасників "Рамштайну" 20 січня Володимир Зеленський закликав партнерів обговорити можливість відправки F-16 на наступній зустрічі.

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