В МЗС запропонували Німеччині передати Україні винищувачі Tornadо

Про це йдеться в публікації заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Він заявив, що у нього є "творча пропозиція" на рахунок літаків, які планують замінити на винищувачі F-35.

"У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. У бундесверу є 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром виведуть з експлуатації та замінять на F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не доставити ці Tornado в Україну, канцлере?" - написав дипломат.