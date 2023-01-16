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В МЗС запропонували Німеччині передати Україні винищувачі Tornadо

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 02:54
В МЗС запропонували Німеччині передати Україні винищувачі Tornadо Фото: в МЗС закликали Німеччину передати літаки Tornadо (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Міністерстві закордонних справ запропонували Німеччині передати Україні 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації.

Про це йдеться в публікації заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він заявив, що у нього є "творча пропозиція" на рахунок літаків, які планують замінити на винищувачі F-35.

"У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. У бундесверу є 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром виведуть з експлуатації та замінять на F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не доставити ці Tornado в Україну, канцлере?" - написав дипломат.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц мав наміри в 2022 році закрити замовлення на американські винищувачі F-35, здатні переносити ядерну зброю. Саме ними планується замінити старі Tornado.

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