У Кулебы высказались по поводу передачи Украине самолетов: Давайте создадим глобальную коалицию истребителей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра иностранных дел Андрея Мельника.

Как отметил украинский дипломат, в то же время Соединенные Штаты и Нидерланды поддерживают поставки F-16.

"Итак, давайте создадим глобальную коалицию истребителей из европейских Eurofighters, американских F-16 и F-35, немецких Tornado, шведских Gripens и французских Rafales", - призвал Мельник.