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Кулеба звільнений з посади глави МЗС України

Фото Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звільнений з посади. Він обіймав посаду міністра закордонних справ з березня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади Міністра закордонних справ України", - написав він.

За його словами, "за" проголосували 240 нардепів.

Що відомо про Кулебу

Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з 4 березня 2020 року. Він також входив до Ради національної безпеки і оборони, починаючи з 13 березня 2020 року.

До призначення головою МЗС України, Кулеба був віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, з серпня 2019 року.

У 2016 році Кулебу було призначено постійним представником України в Раді Європи за указом тодішнього президента Петра Порошенка. Раніше обіймав низку посад у Міністерстві закордонних справ.

У 2021 році Кулеба отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня, автор книги "Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот". Має двох дітей.

Кадрові зміни у Кабміні

У липні РБК-Україна писало, що так зване "перезавантаження Кабміну", про яке говорять уже давно, передбачає, зокрема, зміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Якщо таке рішення буде ухвалено, то Шмигаля можуть змінити до початку осені.

3 вересня джерела РБК-Україна розповіли, що вже цього тижня очікуються численні кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Причому ротації можливі і в Офісі президента.

Як пізніше пояснив глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, у Кабміні планують змінити 50% складу уряду. Цього ж дня, вже ввечері, зміни в Кабміні прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Вже 4 вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба подав у Верховну Раду заяву про відставку.

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МЗС УкраїниДмитро Кулеба