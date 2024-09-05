Кулеба звільнений з посади глави МЗС України

"Парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади Міністра закордонних справ України", - написав він.

За його словами, "за" проголосували 240 нардепів.

Що відомо про Кулебу

Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з 4 березня 2020 року. Він також входив до Ради національної безпеки і оборони, починаючи з 13 березня 2020 року.

До призначення головою МЗС України, Кулеба був віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, з серпня 2019 року.

У 2016 році Кулебу було призначено постійним представником України в Раді Європи за указом тодішнього президента Петра Порошенка. Раніше обіймав низку посад у Міністерстві закордонних справ.

У 2021 році Кулеба отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня, автор книги "Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот". Має двох дітей.