Кулеба уволен с должности главы МИД Украины

"Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины", - написал он.

По его словам, "за" проголосовали 240 нардепов.

Что известно о Кулебе

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Он также входил в состав Совета национальной безопасности и обороны, начиная с 13 марта 2020 года.

До назначения главой МИД Украины, Кулеба был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с августа 2019 года.

В 2016 году Кулеба был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы по указу тогдашнего президента Петра Порошенко. Ранее занимал ряд должностей в Министерстве иностранных дел.

В 2021 году Кулеба получил орден "За заслуги" ІІІ степени, автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ". Имеет двоих детей.