На Банковій готують перестановки у Кабміні: що говорять про зміну прем'єра
Так зване "перезавантаження Кабміну", про яке говорять уже давно, передбачає, зокрема, і зміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Якщо таке рішення буде ухвалено, то главу уряду можуть змінити до початку осені.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція.
Як один з індикаторів того, що Дениса Шмигаля незабаром можуть відправити у відставку, називають його зовнішньополітичну активність, що різко знизилася. Втім, на це є контраргумент: якщо за кордон з візитами вирушає президент, то прем'єр зазвичай залишається в Україні "на господарстві". Водночас глава держави та глава уряду беруть участь у заходах за кордоном лише у виняткових випадках.
На Банковій кажуть, що невдовзі після саміту НАТО у Вашингтоні (9-11 липня) і тим більше після саміту Європейського політичного співтовариства в Лондоні (18 липня) фокус уваги дещо зміститься на внутрішньоукраїнські справи. І в рамках цього якраз і можливе перезавантаження Кабміну або як мінімум окремі перестановки. Умовним дедлайном при цьому називають початок осені, але все може статися значно швидше.
Хто може зайняти крісло Шмигаля?
У кулуарах вже обговорюється кандидатура потенційної змінниці Шмигаля - першого віце-прем'єра та міністра економіки Юлії Свириденко, яку відносять до орбіти впливу голови ОП Андрія Єрмака.
Про прем'єрські амбіції Свириденко в кулуарах говорять давно. Чи не з моменту її переїзду з Банкової на Грушевського наприкінці 2021 року - вже тоді говорили про неї як про потенційну змінницю Шмигаля.
При цьому якихось помітних провалів, покаранням за які могла б служити відставка, нинішній глава уряду не мав. У владі розповідають, що після початку великої війни у Шмигаля та Зеленського склалися такі відносини, за яких прем'єр про свою можливу відставку дізнається точно не зі ЗМІ (а подібні випадки - не рідкість). І в будь-якому разі, навіть якщо Шмигаль залишить Кабмін, він, напевно, залишиться в команді влади на якійсь іншій посаді.
Безумовно, зміна глави уряду напередодні зими з непередбачуваною ситуацією в енергетиці виглядає дуже неоднозначно. Це визнають і різні співрозмовники РБК-Україна у владі. Але за кадрових призначень в Україні нерідко працює інша логіка.
Ротації у Кабміні
Задля того, щоб провести ротації у Кабміні, навіть змінили розклад роботи Верховної Ради. Спочатку планувалося, що вона засідатиме наступного тижня, але потім "пленарку" посунули на тиждень, яка починається з 15 липня. За офіційною версією - через участь спікера Руслана Стефанчука в саміті НАТО, за неофіційною - через необхідність остаточно врегулювати кадрові питання. Тим більше, західні партнери в цій справі теж можуть мати свою думку, хоч і не вирішальну - адже їм потім працювати з цими новими людьми (або зі старими - але на нових посадах).
"Шанси є, але як завжди у нас все може помінятися", - відповідає співрозмовник у "Слузі народу" на питання про можливу зміну уряду вже через пару тижнів.
Але поки що заповнення вакансій у Кабміні переноситься з одного пленарного тижня на інший. Окрім "вічних" в.о. - глав Мінветеранів та Мінкультури -
обезголовленим виявилося і міністерство відновлення після поспішного звільнення Олександра Кубракова. Це відомство передбачається розділити на два: Мінінфраструктури та Мінрегіон.
Перше мав очолити нинішній керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов, другий – заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. Але за місяць, що пройшов зі звільнення Кубракова, до цього справа так і не дійшла.
У випадку з Чернишовим відіграло роль і те, що він виявився втягнутим у гучний скандал, пов'язаний зі "зливами" з Національного антикорупційного бюро. Зважаючи на увагу, яку західні партнери України приділяють антикорупційній вертикалі, це вдарило по його шансах на перехід до Кабміну, кажуть співрозмовники РБК-Україна. Тим більше що на новій посаді йому довелося б активно працювати із Заходом. При цьому менеджерські здібності Чернишова у владі оцінюють цілком позитивно - не такий вже й частий випадок.
Чи будуть кадрові зміни масштабнішими - швидше за все, вирішиться до кінця наступного тижня.
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