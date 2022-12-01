UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба звернув увагу ОБСЄ на викрадення Росією українських дітей: Один з найцинічніших злочинів

Фото: Глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Глава МЗС Дмитро Кулеба 1 грудня провів зустріч з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ.

Сторони детально обговорили злочини РФ та необхідність притянення агресора до відповідальності.

"Я закликав БДІПЛ звернути серйозну й особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, що є одним із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, глава МЗС заявив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі повинна підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України.

До слова, перша леді Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання РФ за воєнні злочини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄДмитро КулебаДіти війниВійна Росії проти України