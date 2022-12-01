Кулеба обратил внимание ОБСЕ на похищение Россией украинских детей: Одно из самых циничных преступлений

Глава МИД Дмитрий Кулеба 1 декабря провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел.

"Я призвал БДИПЧ обратить серьезное и особое внимание на похищение Россией украинских детей, являющееся одним из самых циничных преступлений геноцидной войны РФ против Украины", - отметил Кулеба.

Стороны подробно обсудили преступления РФ и необходимость привлечения агрессора к ответственности.

Напомним, глава МИД заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна поддержать создание специального трибунала по преступлениям России против Украины.

К слову, первая леди Елена Зеленская призвала Великобританию возглавить усилия по созданию специального трибунала для наказания РФ за военные преступления.

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