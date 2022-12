Кулеба звернув увагу ОБСЄ на викрадення Росією українських дітей: Один з найцинічніших злочинів

Сторони детально обговорили злочини РФ та необхідність притянення агресора до відповідальності.

"Я закликав БДІПЛ звернути серйозну й особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, що є одним із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України", - зазначив Кулеба.

At our meeting with @MatteoMecacci we discussed in detail Russia’s crimes and the need for accountability. I called on ODIHR to pay a serious and special attention to Russia’s abduction of Ukrainian children, one of the most cynical crimes of Russia’s genocidal war on Ukraine. pic.twitter.com/uwx8Sx8JxD