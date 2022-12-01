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Кулеба звернув увагу ОБСЄ на викрадення Росією українських дітей: Один з найцинічніших злочинів

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Четвер 01 грудня 2022 23:25
Кулеба звернув увагу ОБСЄ на викрадення Росією українських дітей: Один з найцинічніших злочинів Фото: Глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Глава МЗС Дмитро Кулеба 1 грудня провів зустріч з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ.

Сторони детально обговорили злочини РФ та необхідність притянення агресора до відповідальності.

"Я закликав БДІПЛ звернути серйозну й особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, що є одним із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, глава МЗС заявив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі повинна підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України.

До слова, перша леді Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання РФ за воєнні злочини.

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ОБСЄ Дмитро Кулеба Діти війни Війна Росії проти України
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