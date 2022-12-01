Кулеба звернув увагу ОБСЄ на викрадення Росією українських дітей: Один з найцинічніших злочинів
Глава МЗС Дмитро Кулеба 1 грудня провів зустріч з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ.
Сторони детально обговорили злочини РФ та необхідність притянення агресора до відповідальності.
"Я закликав БДІПЛ звернути серйозну й особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, що є одним із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України", - зазначив Кулеба.
At our meeting with @MatteoMecacci we discussed in detail Russia’s crimes and the need for accountability. I called on ODIHR to pay a serious and special attention to Russia’s abduction of Ukrainian children, one of the most cynical crimes of Russia’s genocidal war on Ukraine. pic.twitter.com/uwx8Sx8JxD— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022
Нагадаємо, глава МЗС заявив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі повинна підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України.
До слова, перша леді Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання РФ за воєнні злочини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.