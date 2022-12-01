Кулеба звернув увагу ОБСЄ на викрадення Росією українських дітей: Один з найцинічніших злочинів

Глава МЗС Дмитро Кулеба 1 грудня провів зустріч з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ.

"Я закликав БДІПЛ звернути серйозну й особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, що є одним із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України", - зазначив Кулеба.

Сторони детально обговорили злочини РФ та необхідність притянення агресора до відповідальності.

Нагадаємо, глава МЗС заявив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі повинна підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України.

До слова, перша леді Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання РФ за воєнні злочини.

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