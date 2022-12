Кулеба обратил внимание ОБСЕ на похищение Россией украинских детей: Одно из самых циничных преступлений

Стороны подробно обсудили преступления РФ и необходимость привлечения агрессора к ответственности.

"Я призвал БДИПЧ обратить серьезное и особое внимание на похищение Россией украинских детей, являющееся одним из самых циничных преступлений геноцидной войны РФ против Украины", - отметил Кулеба.

