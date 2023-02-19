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Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю: про що говорили

Фото: Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І (mfa.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС України.

"Мав можливість обмінятись думками з керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І. Ми погодилися, що фундаментальний принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН, є священним для обох наших держав", - зазначив Кулеба.

Також глава МЗС України під час бесіди вкотре наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають ґрунтуватися саме на принципі територіальної цілісності.

Раніше Кулеба заявив, що незважаючи на будь-який запропонований мирний план щодо припинення війни в Україні, українців і надалі буде сфокусовано на продовженні боротьби за свою свободу.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Кулеба, під час звернення до союзників, закликав їх і надалі підтримувати Україну, проте не готувати її до найгіршого.

Тим часом, головний радник лідера Китаю Сі Цзіньпіна Ван І вперше визнав війну Росії проти України і заявив про підготовку його країною мирного плану для врегулювання конфлікту.

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МЗС УкраїниКитайДмитро Кулеба