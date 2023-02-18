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Кулеба про мирний план Китаю: боротьба за свободу продовжуватиметься

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Субота 18 лютого 2023 18:30
Кулеба про мирний план Китаю: боротьба за свободу продовжуватиметься Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Попри будь-який запропонований мирний план з припинення війни в Україні, українці й надалі будуть сфокусовані на продовженні боротьби за свою свободу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Не думаю, що є сенс тут говорити про китайський план, не побачивши його. Але щоб не сталося, який би план не з’явився з різних куточків світу, ми повинні завжди фокусуватися на одній речі: навіть якщо ми надзвичайно стомилися (від війни в Україні, - ред.), ми не повинні втомитися боротися за свободу", - заявив Кулеба.

Також міністр зауважив, що будь-який запропонований план має й другорядне значення, "оскільки ви знаєте, за що боретеся".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба, під час звернення до союзників, закликав їх й надалі підтримувати Україну, однак не готувати її до найгіршого.

Тим часом головний радник лідера Китаю Сі Цзіньпіна Ван I вперше визнав війну Росії проти України й заявив про підготовку його країною мирного плану для врегулювання конфлікту.

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