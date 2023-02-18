Підтримка важлива, однак не треба готувати до найгіршого: Кулеба звернувся до союзників
Україна й надалі потребує підтримки та віри в неї. Водночас не варто готувати країну до найгіршого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час Мюнхенської конференції з безпеки.
"Я дуже уважно слухаю багатьох друзів і я бачу, що нам треба подолати певну інтелектуальну пастку: коли ми підтримуємо, треба також вірити в Україну і не готувати Україну до найгіршого, бо щодня ми в Україні приймаємо багато рішень, які вимагають великої відповідальності", - заявив Кулеба.
Міністр зауважив, що сьогодні приймається низка важливих рішень, від яких залежить майбутнє країни. Україна знає, що значить, бути обережним, у зв'язку з чим варто й надалі підтримувати українців, а не готувати їх до найгіршого.
Кулеба додав, що без віри в перемогу не можна бути раціональним і системним.
"Ціна підтримки дорога, але війна, в якій ви будете залучені, буде набагато дорожче", - зауважив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба також закликав союзників які можуть відправити Україні винищувачі, почати тренувати українських пілотів без взяття на себе зараз додаткових зобов'язань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.