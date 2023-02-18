Стріхарський обговорив потреби військових з автором крилатої фрази про російський військовий корабель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Facebook.

Роман Грибов є уродженцем Черкащини, тому зустріч відбулась за ініціативою народного депутата, в його окрузі. Він запросив військового обговорити ситуацію на фронті, потреби військових і законодавчі ініціативи для їх вирішення.

З самого початку російського вторгнення Роман перебував на острові Зміїний. Відому фразу він проголосив у відповідь на вимогу росіян скласти зброю та здатися під час атаки на острів. Тоді ця фраза стала справжнім символом незламності та мужності українського народу, який, попри масштаб загрози згуртувався, щоб дати гідну відсіч окупантам.

"Я не дуже вже пам’ятаю, як це було. це був день, коли почалась війна, підійшли російські кораблі, ми не дуже розуміли, що робити, знали тільки, що треба виконувати приказ та боронити своє", - згадує Роман.

Потім був полон, звільнення і зараз сержант Грибов продовжує службу на Донеччині, на гарячому напрямку, де його підрозділ щоденно виконує важливі завдання. Саме з фронту приїхав Роман у рідне місто, щоб побачити рідних, трохи відпочити та зустрітися зі Стріхарським.

"Бойовий дух у нас високий, всі бійці налаштовані перемагати. Але складно - ми щодня втрачаємо і людей, і техніку. Зараз велика потреба в пікапах, колесах для них. Кожного дня мобільні групи виїжджають на бойові завдання машини втрачаються дуже часто - така інтенсивність ворожих дій", - розповідає Роман.

"Нам відомо, наскільки потрібен автотранспорт у бойових умовах, і ми вже підготували машину, яка поїде до наших хлопців на передову", - пообіцяв Стріхарський.

За сприяння нардепа воїну надали все необхідне з переліку товарів та продуктів для побратимів з його підрозділу.

Окремо під час бесіди йшлося про те, що парламентарі можуть покращити в законодавстві. Грибов розповів, що є можливість посилити офіцерський склад людьми з бойовим досвідом, дати звання найбільш вмотивованим людям, які довели свою мужність та вміння перемагати на полі бою. Але, законодавство обмежує отримання нових звань необхідністю навчатися, що зараз не завжди реально, бо потребує часу.

Стріхарський підкреслив, що відповідний законопроект №8339, як раз дасть можливість тим досвідченим воїнам, які не встигли до війни здобути вищу освіту, отримати молодші офіцерські звання. Цей законопроект вже ухвалений у першому читанні. Його підтримали за основу 300 народних обранців.

"Зрозуміло, що для парламенту, як і для виконавчої гілки влади, потреби військових зараз в пріоритеті. Ми робимо зараз все можливе, щоб забезпечити наших захисників всім необхідним, надати всебічну підтримку. Але таке спілкування віч-на-віч - особливий зв'язок з нашими хлопцями, безпосередній і відкритий. На фронті мають знати і відчувати, що тут в тилу ніхто ні на хвилину не сумнівається, куди прямує "руський воєнний корабль". І більш того, разом з нашими бійцями ми прискорюємо його шлях", - додав Стріхарський.