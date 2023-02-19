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Кулеба встретился с главой МИД Китая: о чем говорили

Фото: Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И (mfa.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Имел возможность обменяться мнениями с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И. Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, является священным для обоих наших государств", - отметил Кулеба.

Также глава МИД Украины в ходе беседы в очередной раз подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны основываться именно на принципе территориальной целостности.

Ранее Кулеба заявил, что несмотря на любой предложенный мирный план по прекращению войны в Украине, украинцы и дальше будут сфокусированы на продолжении борьбы за свою свободу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба, во время обращения к союзникам, призвал их и дальше поддерживать Украину, однако не готовить ее к худшему.

Тем временем главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван И впервые признал войну России против Украины и заявил о подготовке его страной мирного плана для урегулирования конфликта.

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МИД УкраиныКитайДмитрий Кулеба