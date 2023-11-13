Кулеба зустрінеться з главами МЗС ЄС через проблеми з постачанням снарядів Україні, - Вloomberg

Глава МЗС України Дмитро Кулеба візьме участь у зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС на фоні проблем із постачанням артилерійських снарядів Україні. Міністр приєднається до діалогу онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg .

Так, як пише видання, на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі у понеділок приєднається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по відеозв'язку "на тлі ознак того, що підтримку блоку стає все важче забезпечити".

"Попри обіцянки продовжувати допомогу, ЄС щосили намагається домовитися про різні пакети фінансування і не виконає обіцянку відправити Києву 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня", - йдеться у статті, де зазначається, що "плани щодо 12 пакету санкцій проти Росії були відкладено".

Снаряди для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.