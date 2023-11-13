Кулеба встретится с главами МИД ЕС из-за проблем с поставками снарядов Украине, - Вloomberg

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба примет участие во встрече с министрами иностранных дел стран ЕС на фоне проблем с поставками артиллерийских снарядов Украине. Министр присоединится к диалогу онлайн.

Так, как пишет издание, на встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе в понедельник присоединится министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по видеосвязи "на фоне признаков того, что поддержку блока становится все труднее обеспечить".

"Несмотря на обещания продолжать помощь, ЕС изо всех сил пытается договориться о различных пакетах финансирования и не выполнит обещание отправить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов к концу марта", - говорится в статье, где отмечается, что "планы по 12 пакету санкций против России были отложены".

Снаряды для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должны были выполнить до марта 2024 года.